سدد على المرمى مرة وحيدة.. أرقام إمام عاشور ضد الاتحاد السكندري
كتبت-هند عواد:
أهدر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركلة جزاء في لقاء مساء أمس، ضد الاتحاد السكندري، والذي انتهى بالتعادل 1-1.
ولعب إمام عاشور 77 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد، حصل خلالها على تقييم 6.8/10، ولم يسجل أول يصنع أهداف.
وجاءت إحصائيات إمام عاشور من مباراة الاتحاد وفقا لموقع "Sofascore"، كالآتي:
لمس الكرة 50 مرة
تمريرات صحيحة 31/36 بنسبة 86%
التسديد على المرمى 1
التسديد خارج المرمى 3
المراوغات الصحيحة 1/2
إهدار ركلة جزاء 1
فاز بالالتحامات الأرضية 4/8
فقد الكرة 10 مرات
إجمالي التدخلات 1
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