سدد على المرمى مرة وحيدة.. أرقام إمام عاشور ضد الاتحاد السكندري

كتبت-هند عواد:

أهدر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركلة جزاء في لقاء مساء أمس، ضد الاتحاد السكندري، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ولعب إمام عاشور 77 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد، حصل خلالها على تقييم 6.8/10، ولم يسجل أول يصنع أهداف.

وجاءت إحصائيات إمام عاشور من مباراة الاتحاد وفقا لموقع "Sofascore"، كالآتي:

لمس الكرة 50 مرة

تمريرات صحيحة 31/36 بنسبة 86%

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 3

المراوغات الصحيحة 1/2

إهدار ركلة جزاء 1

فاز بالالتحامات الأرضية 4/8

فقد الكرة 10 مرات

إجمالي التدخلات 1

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