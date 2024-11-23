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3 أرقام منتظرة لمرموش من المشاركة مع آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمين

01:53 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري عمر مرموش المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت لظهور جديد مع فريقه حين يلتقي بنظيره فيردر بريمين.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت عند السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن.

وينتظر اللاعب صاحب الـ 25 عاماً أرقاماً قياسية في مسيرته بالدوري الألماني حال تسجيل الأهداف.

1) استعادة صدارة هدافي الدوري الألماني

تراجع مرموش إلى المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بفارق هدفين عن هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ مساء أمس الجمعة أمام

2) معادلة رقمه القياسي

حال تسجيل مرموش هدفًا سيصل إلى الهدف رقم 12 بالموسم الجاري من الدوري ليعادل أعلى مُعدل تهديفي له في موسم بالدوري الألماني حين سجل 12 هدفًا بالموسم الماضي.

3) معادلة رقم زيدان أو تخطيه

حال تسجيل مرموش لهدفين سيُعادل رقم المحترف المصري السابق بصفوف ماينز محمد زيدان في موسم 2006/2007 حين سجل 13 هدفًا كأفضل معدل تهديفي في موسم للاعب مصري بالدوري الألماني وإذا سجل أكثر من هدفين بتبعية الأمر سينفرد بالرقم القياسي.

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آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني هاري كين محمد زيدان مرموش
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