"وجوده يُصعب مهمة الخصم".. مدرب آينتراخت فرانكفورت يحسم موقف مرموش من مواجهة فيردر بريمن

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توبمولر، بالمحترف المصري بصفوف ناديه عمر مرموش.

وقال مدرب فرانكفورت، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فيردربريمن المقرر لها اليوم السبت، إنه لا يُخطط لمنح مرموش فترة راحة، معللًا ذلك بحصول اللاعب على فترة راحة خلال تواجده مع منتخب مصر.

وأوضح دينو توبمولو أن وجود مرموش يصعب من مهمة الخصم أمامهم خاصة هو وزميله إيكتيكي المعار من صفوف باريس سان جيرمان:"الاثنان يستفيدان من بعضهما البعض في الملعب بشكل كبير".

وأتم مدرب فرانكفورت تصريحاته بقوله:"سنحاول إدارة عبء العمل على مرموش في الأسابيع المقبلة، لكن مرموش يبدو في حالة جيدة وترك انطباعًا جيدًا في جلسة التدريب الأخيرة".

وشارك مرموش خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات ببطولة الدوري؛ حيث سجل 11 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

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