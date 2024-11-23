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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الجولة 12 اليوم

12:59 م السبت 23 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، وتشهد الجولة إقامة 7 مباريات، بينهم لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 23 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة كالآتي:

1- ليفربول، 28 نقطة

2- مانشستر سيتي، 23 نقطة

3- تشيلسي، 19 نقطة

4- أرسنال، 19 نقطة

5- نوتينجهام فورست، 19

6- برايتون، 19 نقطة

7- فولهام، 18 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد، 18 نقطة

9- أستون فيلا، 18 نقطة

10- توتنهام، 16 نقطة

11- برينتفورد، 16 نقطة

12- بورنموث، 15 نقطة

13- مانشستر يونايتد، 15 نقطة

14- وست هام، 12 نقطة

15- ليستر سيتي، 10 نقاط

16- إيفرتون، 10 نقاط

17- إيبسويتش تاون، 8 نقاط

18- كريستال بالاس، 7 نقاط

19- وولفرهامبتون، 6 نقاط

20- ساوثهامبتون، 4 نقاط

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الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي توتنهام
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