"ظن أنني في الحريق و 3 عمليات".. شقيق محمد طارق يكشف مستجدات حالته الصحية

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك، مستجدات الحالة الصحية للأخير، بعد تعرضه للإصابة، في حريق نشب في منزله.

وقال أحمد طارق في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد خضع لجراحة أمس وهذه الثالثة، ويخضع لعملية أخرى يوم الأحد المقبل، ولم نصل إلى مرحلة الجراحات التجميلية، لكننا سنصل إليها قريبا، ومشكلته انه استنشق دخان كثير، وهذا كان أخطر شيء واجتزنا بحمد الله".

وأضاف عن تفاصيل الواقعة: "شقيقي يكون وحيدا دائما، لكن يشار القدر أنه طلب مني المبيت معه لتأخر الوقت، وكنت معه في غرفته ولم يكن هناك سوى الشاحن في الكهرباء، واستيقظت 10 دقائق مبكرا وذهبت للاستحمام وهو نائم".

وأوضح: "حدث الماس واشتعلت النار في سريري، وأخي لا يستيقظ بسهولة، لكن والدتي تفاجئت بانقطاع التيار الكهربائي ودخان من غرفته، ودخلت وأيقظته، فأخرجها وأغلق الباب وبدأ في إطفاء السرير المشتعل بيده، لأنه كان يظن أنني نائما في الحريق، وكان يبحث عني، لكن كثافة الدخان حجبت الرؤية".

وأتم تصريحاته: "فدخلت والدتي مرة أخرى وأخرجته من الغرفة وأتت الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى، والغرفة تضررت كثيرا وهو خرج بجروح في اليدين والوجه".

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