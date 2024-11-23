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"مرموش تراجع".. ترتيب جدول هدافي الدوري الألماني بعد "هاتريك" هاري كين

11:29 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 5 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انفرد النجم الإنجليزي بصفوف بايرن ميونخ هاري كين بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني بعدما سجل هاتريك في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على نظيره أوغسبورغ.

الثلاثة أهداف التي سجلها هاري كين من ركلتي جزاء بالدقيقتين 63 و90+3 بحانب هدف بالدقيقة 90+5 جعلته يصعد للهدف رقم 14 بالموسم الجاري وينفرد بالصدارة، فيما تراجع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت للمركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الألماني:

1) هاري كين: 14 هدف.

2) عمر مرموش: 11 هدف.

3) فيكتور بونيفاس: 6 أهداف.

4) سيرجيو جيراسي: 6 أهداف.

5) تيم كليندينست: 6 أهداف.

ويستعد عمر مرموش لظهور جديد مع نظيره آينتراخت فرانكفورت عند 07:30 مساء اليوم فيردر بريمين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني.

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