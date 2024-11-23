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مسؤول في بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن صلح الشحات والشيبي

11:05 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    حسين الشحات والشيبي (2)
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    صلح حسين الشحات والشيبي
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    أزمة الشحات والشيبي
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    حسين الشحات والشيبي صلح
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    الشحات والشيبي
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    حسين الشحات والشيبي (1))
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    أزمة حسين الشحات والشيبي
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    انتهاء أزمة حسين الشحات والشيبي
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كتبت-هند عواد:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، مصير الإجراءات القانونية، بشأن حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد الصلح بينهما.

وفي 10 نوفمبر الحالي، أثناء حفل توزيع جوائز الأفضل في كرة القدم المصرية 2024 "دير جيست"، تصالح الشحات والشيبي، وظهر عناقهما في إحدى الصور.

وقال سعيد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا توجد أي إجراءات قانونية حدثت للصلح بين الشيبي والشحات، نحن ندعم الشيبي في أي قرار، وقراره حتى الآن هو الاستمرار في القضية".

وأضاف: "إذا وافق الشيبي على الصلح وشعر بالرضا تجاه الأمر سأتدخل للتحدث معه والصلح بينهما، تجديد عقد الشيبي؟ أكثر من ناد يريده وهذا شيء طبيعي لأنه لاعب جيد للغاية، لكن أعتقد أنه سيستمر معنا".

ويمكن الإطلاع على قصة أزمة الشحات والشيبي بالكامل من هنا.

هاني سعيد الشحات والشيبي صلح الشحات والشيبي الأهلي بيراميدز
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