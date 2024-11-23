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عودة زيزو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

10:35 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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كتب-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويعود أحمد السيد زيزو إلى صفوف الزمالك، بعد غيابه عن آخر مباراتين ضد سموحة والنصر الليبي، لتعرضه للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو

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