موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

"هدايا كثيرة ودعم في الإصابات".. 5 مواقف إنسانية لأبو تريكة مع لاعبي

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، مستغلا تعثر الأهلي أمام الاتحاد السكندري، مساء أمس.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يحل المصري البورسعيدي ضيفا على الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك المصري، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.