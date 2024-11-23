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موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

09:47 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، مستغلا تعثر الأهلي أمام الاتحاد السكندري، مساء أمس.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يحل المصري البورسعيدي ضيفا على الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك المصري، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك والمصري البورسعيدي موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الناقلة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري شاهد مباراة الزمالك
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