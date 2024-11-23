كتب - يوسف محمد:

يمتلك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة جماهيرية وشعبية كبيرة بين الكثير محبي كرة القدم في مختلف الدول العربية وليس داخل مصر فقط، مما جعله واحد من أشهر وأفضل اللاعبين العرب في التاريخ.

والشعبية الكبيرة لنجم الأهلي لم تأتي لكونه لاعب موهوب فقط، بل بسبب أخلاقه العالية والمواقف الإنسانية المميزة التي كان يقوم بها أبو تريكة، بجانب دعمه الدائم لزملائه في مختلف الظروف، وبشكل خاص مساعدة اللاعبين الشباب في بداية مشوارهم بالكورة، وهو ما أكد عليه أكثر من لاعب.

ودائماً ما نجد الكثير من اللاعبين، يتحدثون عن مواقف مميزة تجمع بينهم وبين نجم الأهلي السابق، ومن بين هؤلاء اللاعبين، أكرم توفيق لاعب الأهلي، الذي تحدث مؤخراً عن أبو تريكة، في بودكاست "القاضية، قائلاً: "لو اتكلمت عن أبو تريكة لن أمنحه حقه، خلال إصابتي بالرباط الصليبي للمرة الثانية والتواجد في قطر كان برفقتي كريم فؤاد وطلب مني أن أتحدث مع أبو تريكة لمقابلته".

وأضاف: "قمت بالتواصل معه وأخبرته أننا نريد رأيته، ولم ينتظر تريكة سوى 5 دقائق فقط للرد علي وأخبرني بالمعاد والمكان اللي هنتقابل فيه".

وتابع: "جاء إلينا مخصوص وذهبنا للجلوس معه، هو بني آدم جدع وبسيط وربنا منحه محبة الناس"ز

وأكمل: "أبو تريكة قال لي أنا وكريم فؤاد "حقكوا عليا"، انا كنت أرغب في الحديث معكم ولكنني كنت أرغب في عدم إزعاكم".

واختتم توفيق تصريحاته: "أنا بحب الراجل ده جداً بصراحة".

أحمد شكري

وتحدث أحمد شكري لاعب الأهلي السابق، في تصريحات عبر بودكاست "الحاوي"، عن الطريقة التي كان يتعامل بها تريكة مع اللاعبين الشباب في النادي، قائلاً: "بعد أن تم تصعيدي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد أبو تريكة منحي أيفون هدية دون أي مناسبة".

وواصل: "أبو تريكة جاب موبايلات آيفون للاعبين الشباب بالفريق، جزم كورة لكل اللاعبين الشباب أيضاً، بمبلغ يقارب 25 ألف جنيه في ذلك الوقت".

سعد سمير

وعرف سعد سمير نجم الأهلي السابٌ، بعلاقته القوية والمميزة مع عدد من نجوم الجيل الذهبي بالنادي الأهلي وعلى رأسهم محمد أبو تريكة، وهو ما أكد عليه سمير في أكثر من مناسببة.

وكشف سعد سمير في تصريحات سابقة له، بأن أبو تريكة كان حريص دائماً، على دعم اللاعبين الشباب في النادي، قائلاً: "أبو تريكة وعدنا في حال التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سيقوم بمنحي انا وتريزيجيه هواتف وهو ما حدث بالفعل، عقب حصد لقب دوري الأبطال عام 2012 قام بإعطائنا هواتف".

مصطفى عفروتو

وسبق لمصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق، الحديث عن ما يقوم به أبو تريكة تجاه اللاعبين الشباب داخل النادي الأهلي، وكذلك الأعمال الخيرية التي يقوم بها قائلاً: "أول تعامل بيني وبين أبو تريكة، كان بعد تصعيدي إلى الفريق الأول وكنا أكثر من 8 لاعبين من فريق الشباب تم تصعيدهم مع الفريق الأول".

وواصل: "بعد أن تم تصعيدنا إلى الفريق الأول، أبو تريكة جلب إلينا جميعاً جزم كورة الجزمة يقترب سعرها من 5 أو 6 ألاف جنيهاً وكنا نتمنى دائماً أن نصعد للفريق الأول لرؤية محمد أبو تريكة، فهو شخص يتحلى بالتواضع والإنسانية بشكل كبير".

كريم فؤاد

وفي وقت سابق تحدث كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، عن دعم أبو تريكة لهن بعد إصابته الأخيرة بالرباط الصليبي، في نهاية الموسم الماضي، حيث قال فؤاد، خلال ظهوره على قناة "الأهلي": "أبو تريكة تواصل معي بعد إصابتي وتمنى لي الشفاء، وقلت له "أن مكالمته معي أول خطوة في العلاج وتواصل أبو تريكة معي أمر كبير ومميز".

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