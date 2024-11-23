أبناء المشاهير.. يوسف هادي خشبة لعب بالأهلي والزمالك وظلّ ستة أشهر بلا نادِ

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كثيرون هم لاعبو الكرة الذين يتواجدون بالساحرة المستديرة ممن يحملون أسماء نجوماً كبار كانوا يسطعون بالملاعب من قبل ولكن "ابن الوز ليس عوام دائمًا"!

ويوسف هادي خشبة نجم لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب السابق يلعب بنادي بورتو السويس ـ بالدرجة الثانية ـ الذي انضم له في يوليو 2020.

ولم يحظ اللاعب الذي ينشط في مركز قلب الدفاع بما حصده والده خلال مسيرته بالملاعب التي انتهت باعتزاله في عام 2006.

وتدرج الابن بصفوف ناشئين الأهلي ثم انتقل في موسم 18/19 لشباب بيراميدز؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول ولكنه استمر لمدة موسم ثم ظلّ بلا نادِ منذ أغسطس 2019 حتى يوليو 2020.

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