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أبناء المشاهير.. يوسف هادي خشبة لعب بالأهلي بيراميدز وظلّ لأشهر بلا نادِ

07:00 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    يوسف هادي خشبة بناشئين الأهلي
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    هادي خشبة وابنه يوسف ومحمد أبو تريكة وأحمد ياسر ريان
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    هادي خشبة وابنه يوسف
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كثيرون هم لاعبو الكرة الذين يتواجدون بالساحرة المستديرة ممن يحملون أسماءً لنجوم كبار كانوا يسطعون بالملاعب من قبل ولكن "ابن الوز ليس عوام دائمًا"!

ويوسف هادي خشبة نجم لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب السابق يلعب بنادي بورتو السويس ـ بالدرجة الثانية ـ الذي انضم له في يوليو 2020.

ولم يحظ اللاعب الذي ينشط في مركز قلب الدفاع بما حصده والده خلال مسيرته بالملاعب التي انتهت باعتزاله في عام 2006 سواء بالتدرج إلى الفريق الأول والتواجد مع المنتخب أو الشهرة.

وتدرج الابن بصفوف ناشئي النادي الأهلي ثم انتقل في موسم 18/19 لشباب بيراميدز؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول ولكنه استمر لمدة موسم ثم ظلّ بلا نادِ منذ أغسطس 2019 حتى يوليو 2020.

وانضم اللاعب صاحب الـ 27 عاماً بعد ذلك لصفوف نادي بورتو السويس.

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