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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

08:00 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري (10)
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري (6)
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 .

يدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث وبيراميدز الثاني والأهلي المتصدر.

ويحتل المصري قبل المباراة المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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الزمالك ضد المصري الزمالك المصري موعد مباراة الزمالك القادمة القناة الناقلة لمباراة الزمالك
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