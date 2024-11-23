موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 .

يدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث وبيراميدز الثاني والأهلي المتصدر.

ويحتل المصري قبل المباراة المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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