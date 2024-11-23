تصريح غاضب من كولر عقب تعادل الأهلي مع الاتحاد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، غاضبًا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام الاتحاد.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام ضيفه الاتحاد بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "لست سعيد بالنتيجة والاتحاد استغل خطأ دفاعي لنا وسجل التعادل ولكن عامة الأداء كان قد تحسن خلال الشوط الثاني".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بقوله: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا والفريق نجح في خلق العديد من الفرص في الشق الهجومي وأهدرنا العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بشكل مناسب".

الأهلي عاد مرة أخرى للصدارة بعد التعادل إذ وصل إلى النقطة 7 بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف الذي يمتلك الرصيد ذاته بعد فوزه على البنك الأهلي في التوقيت ذاته.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 7 في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع والمتبقي له مباراة الجولة الثالثة.

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