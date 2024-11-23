ملف مصراوي.. تعثر الأهلي ومزاحمة بيراميدز على صدارة الدوري.. وإخفاق للمحترفين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"من هضربك طلقة إلى القبض عليه".. القصة الكاملة لتهديد مشجع الزمالك (صور)

شهدت الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لأحد جماهير نادي الزمالك، يقوم خلاله بتهديد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حال رحيله عن الفارس الأبيض.، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



"بالشتوي".. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له قبل بداية مران ليفربول

شارك نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيه عدد من الصور خلال التوجه للتواجد في المران الجماعي للريدز، لمشاهدة الصورة.. اضغط هنا



محمد عواد وزوجته في مطعم الشيف بوراك الجديد (صور)

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد صورًا من زيارتهما لمطعم الشيف بوراك الجديد، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا



حسام عاشور ينشر صورًا رومانسية رفقة زوجته ويعلق

شارك حسام عاشور لاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق، صورا رفقة زوجته وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا



المرتبات بالدولار.. أغلى 15 رياضة في العالم 2024

يكسب الرياضيون المحترفون مبالغ كبيرة من رواتبهم من ممارسة الرياضات المختلفة. فهم يحصلون على رواتب ومكافآت. وتدفع الرياضة الأعلى أجراً في العالم لأفضل الرياضيين ملايين الدولارات سنوياً، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



قابلها في محطة أتوبيس وحفل زفاف 12 ساعة.. قصة إيمليانو مارتينيز وزوجته (صور)

التقى حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بزوجته في لندن، أثناء انتظاره ركوب الحافلة في إحدى المحطات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتًا بثلاثية أمام البنك الأهلي

تصدر فريق بيراميدز مؤقتًا جدول ترتيب الدوري المصري 2024/2025 بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بثلاثية على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



الاتحاد يعرقل الأهلي عن تعزيز الصدارة بتعادل قاتل

خطف فريق الاتحاد تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



حمدي فتحي شارك أساسيًا... الوكرة يخسر بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري (فيديو)

لم يستطع فريق الوكرة الحفاظ على تقدمه أمام نظيره الغرافة وخسر بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري القطري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"زميل ميسي السابق".. نجم الأرجنتين السابق يقترب من تدريب إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، اقتراب نجم المنتخب الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو ومدرب منتخب التانجو للشباب تحت 21 عاماً، من تولي القيادة الفنية لفريق إنتر ميامي الأمريكي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء بالدوري السعودي (فيديو)

قاد النجم الجزائري بصفوف أهلي جدة، رياض محرز، فريقه للفوز بهدف نظيف على نظيره الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



"بمشاركة تريزيجيه".. الريان يتلقى الهزيمة في الدوري القطري للمباراة الثالثة على التوالي

تلقى فريق الريان القطري الذي يضم المحترف المصري تريزيجيه الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، من فريق الشمال بالدوري القطري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



"4 أهداف +80 و3ركلات جزاء".. فاركو يفلت من إنبي ويحقق فوزه الأول بالموسم

حقق فريق فاركو فوزه الأول على نظيره إنبي بعد مباراة ماراثونية جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري انتهت لصالحه بنتيجة 4-3، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"نفتقد برشلونة".., ميسي يكشف عن رغبته في العودة إلى إسبانيا

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على أنه يخطط للعودة مرة أخرى للعيش في إٍسبانيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا