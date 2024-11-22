موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

كتب - يوسف محمد:

شهدت الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لأحد جماهير نادي الزمالك، يقوم خلاله بتهديد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حال رحيله عن الفارس الأبيض.

وكان أحد جماهير المنتمين إلى نادي الزمالك، خلال فيديو متداول له، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "احنا الزمالك يا زيزو، هتسيبنا هتندم وأسأل رضا عبد العال، مؤمن زكريا وكهربا وهضرب عليك طلقة يا زيزو".

وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحرك قوات الأمن، لتقوم قوات أمن القليوبية بإلقاء القبض على صاحب الفيديو، صباح يوم الجمعة.

وأكد الشخص الذي قام ببث الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال التحقيقات، بأن الهدف من الفيديو ليس التهديد ولكن التربح المادي وزيادة نسبة المشاهدات.

وأشار المتهم، بأنه يعشق نادي الزمالك واللاعب أحمد سيد زيزو وأنه لم يكن يعرف أن الأمور ستأخذ اتجاه آخر.

وقام أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، مقدم البرامج الحالي بالتعليق، على الفيديو الذي تم تداوله في وقت سابق، قائلاً: "طول ما في عقليات مريضة، خايبه وفي ناس فاكره ان الناس هتفرح بـ كلامها خلت مشجع يهدد زيزو لو مجددش، لو انت فرحان بجمهورك كدا يبقي مبروك عليك".

واختتم شوبير تصريحاته: "محدش هيخاف على ابنك أكتر منك، ولو خايف عليه وحابب تاخد إجراء قوم بفعل ذلك، لو مش خايف ومؤيد كلامه يبقى انت حر، كرمه علشان دا خايف على النادي، وأن دا نموذج للمشجع الصالح لدرجة أنه بيهدد أهم لاعب عندي بالقتل".

ويذكر أن عقد أحمد سيد زيزو ينهي مع نادي الزمالك في يونيو 2025 ويحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

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