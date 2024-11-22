جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

"من هضربك طلقة إلى القبض عليه".. القصة الكاملة لتهديد مشجع الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري بثلاث مباريات بعد فترة توقف شهدتها المنافسة المحلية بسبب أيام فيفا.

وشهدت منافسات اليوم فوزين لكلاً من فاركو على إنبي وبيراميدز على نظيره البنك الأهلي، فيما تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري.

فوز بيراميدز جعله تقدم في جدول ترتيب الدوري ليزاحم على الصدارة؛ إذ يحتل الوصافة مؤقتًا بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي عرقله التعادل عن مواصلة الانتصارات.

وكذلك بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط؛ إذ يمكنه الانفراد بتصدر المسابقة حال فوزه على نظيره المصري يوم غد وحال خسارته قد يتصدر الفريق البورسعيدي جدول الترتيب.

ويستعرض مصراوي جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء منافسات اليوم:

1) الأهلي: 7 نقاط.

2) بيراميدز: 7 نقاط.

3) الاتحاد: 7 نقاط.

4) الزمالك:6 نقاط.

5) المصري: 4 نقاط

6) فاركو: 4 نقاط

7) سموحة: 3 نقاط

8) طلائع الجيش: 3نقاط

9) سيراميكا كليوباترا: 3 نقاط

10) بتروجت: نقطتان

11) فيوتشر: نقطتان

12) الجونة: نقطتان

13) غزل المحلة: نقطة

14) الإسماعيلي: نقطة

15) زد: نقطة

16) إنبي: نقطة

17) البنك الأهلي: نقطة

18) حرس الحدود

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