موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

"من هضربك طلقة إلى القبض عليه".. القصة الكاملة لتهديد مشجع الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ومن المقرر أن يحل فريق الأهلي في الجولة الرابعة ضيفًا على نظيره البنك الأهلي عند الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

ويتخلل هذه الفترة بين المباراتين مباراة ستاد أبيدجان يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري في أول جولة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف والاتحاد صاحب المركز الثالث ونقطة عن الزمالك المتبقي له مباراة الجولة الثالثة.

وكان البنك الأهلي قد خسر بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة ليتوقف رصيده عند نقطة في المركز 17 قبل الأخير.

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