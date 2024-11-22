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5 صور ترصد ركلة جزاء الأهلي المثيرة للجدل أمام الاتحاد السكندري

10:05 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
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    لحكم محمد معروف
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    محمد معروف وبابا فسيليو مدرب الاتحاد
  • عرض 5 صورة
    طاهر محمد طاهر
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كتب - يوسف محمد:

شهد الشوط الأول بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري، حالة جدلية كبيرة، بعد احتساب الحكم محمد معروف، ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

وقام محمد معروف حكم اللقاء، باحتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل لاعب الاتحاد السكندري، على حسين الشحات لاعب الأهلي، ليتصدى لها إمام عاشور لاعب المارد الأحمر ولكنه يهدرها.

وكان الحكم الدولي حمادة القلاوي، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ركلة الجزاء، التي تم احتسابها للنادي الأهلي في الشوط الأول، صحيحة بنسبة 100%.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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صور ترصد ركلة جزاء الأهلي ركلة جزاء الأهلي المثيرة للجدل ركلة جزاء الأهلي أمام الاتحاد الحكم محمد معروف
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