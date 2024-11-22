حكم دولي يعلق على ركلة جزاء الأهلي المحتسبة أمام الاتحاد السكندري

"4 أهداف +80 و3ركلات جزاء".. فاركو يفلت من إنبي ويحقق فوزه الأول بالموسم

كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي حمادة القلاوي، على صحة ركلة الجزاء المحتسبة للنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، في الشوط الأول الذي يجمع بين الفريقين حالياً.

وقال القلاوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة جزاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري صحيحة بنسبة 100%".

وأضاف: "خط منطقة الجزاء، يحسب من ضمن ال 16 متر ونص، المساحة الخاصة بمنطقة الجزاء".

وتابع: "لا يمكنني الحكم على كرة يحيى عطية الله، التي طالب فيها لاعبو الاتحاد السكندري بركلة جزاء، خاصة لأنه لم يتم إعادة الكرة من زوايا تصوير واضحة".

وكان الأهلي تم احتساب ركلة جزاء لصالحه في الشوط الأول، تصدى لها إمام عاشور لاعب الفريق ولكنه أهدرها.

ويذكر أن الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد السكندري، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.