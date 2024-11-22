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"السيطرة على التسريب".. تعليق كوميدي من الحساب الرسمي لفاركو بعد الفوز على إنبي

08:18 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

فاركو وإنبي

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع فريق فاركو رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد إنبي عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بالمسابقة.

وكان فاركو أثار موجة من التفاعل الكبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بداية المباراة، حيث نشر فاركو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "ممنوع الاقتراب او التسريب".

وعقب تحقيق فاركو الفوز برباعية على حساب إنبي، كتب فاركو عقب الحساب الرسمي للنادي، معلقاً: "تمت السيطرة على التسريب بنجاح".

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