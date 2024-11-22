"4 أهداف +80 و3ركلات جزاء".. فاركو يفلت من إنبي ويحقق فوزه الأول بالموسم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق فاركو فوزه الأول على نظيره إنبي بعد مباراة ماراثونية جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري انتهت لصالحه بنتيجة 4-3.

ورغم تقدم إنبي بهدف مبكر بعد مرور 15 دقيقة إلا أن فاركو نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 35 من ركلة جزاء سجلها لاعبه عمرو ناصر قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول 2-1.

وتعادل فريق إنبي من ركلة جزاء بالدقيقة 81 من ركلة جزاء سجلها لاعبه علي فوزي قبل أن تعادل فاركو بهدف سجله لاعبه محمود جهاد بالدقيقة 85 ثم أضاف أحمد شريف الهدف الرابع لفاركو بالدقيقة 89.

وحصل فريق إنبي على ركلة جزاء جديدة سجلها لاعبه علي فوزي بالدقيقة 90+11.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق فاركو خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما تعادل في مباراة وخسر في مباراة أخرى ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز السادس.

وتوقف رصيد إنبي بعد الخسارة عند نقطة في المركز 16.

اقرأ أيضًا:

"بمشاركة تريزيجيه".. الريان يتلقى الهزيمة في الدوري القطري للمباراة الثالثة على التوالي

10 صور من وصول لاعبي الأهلي لاستاد السلام لمواجهة الاتحاد السكندري