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10 صور من وصول لاعبي الأهلي لاستاد السلام لمواجهة الاتحاد السكندري

07:44 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "السلام"، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء، وهو المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، حيث حقق الفوز على حساب كلاً من سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط أيضاً، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، ثم الفوز على حرس الحدود في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

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