لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 االاتحاد
متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.
تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أكرم توفيق
خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"
الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – رضا سليم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي – سمير محمد – كريم الدبيس
تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي:
خط حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم
خط الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب
خط الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح.
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