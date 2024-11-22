متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – رضا سليم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي – سمير محمد – كريم الدبيس

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي:

خط حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب

خط الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح.

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