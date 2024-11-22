الاتحاد يعرقل الأهلي عن تعزيز الصدارة بتعادل قاتل

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الاتحاد تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 67 عن طريق لاعبه عمرو السولية من ركلة جزاء ثم تعادل فان ديرك للاتحاد بهدف في الدقيقة 87.

الأهلي عاد مرة أخرى للصدارة بعد التعادل إذ وصل إلى النقطة 7 بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف الذي يمتلك الرصيد ذاته بعد فوزه على البنك الأهلي في التوقيت ذاته.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 7 في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع والمتبقي له مباراة الجولة الثالثة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي والاتحاد:

توقفت المباراة بعد مرور دقيقتين من بدايتها بعد شعور أكرم توفيق بآلام في قدمه اليسرى بعد كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد.

وواصل فريق الأهلي السيطرة على الكرة خلال الدقائق التالية من اللقاء فقاد طاهر محمد طاهر هجمة بالدقيقة 3 ولكن سدد كرة ارتطمت في الدفاع تحولت ركنية نفذها عطية الله داخل منطقة الجزاء ولكن رأسية رامي ربيعة علت المرمى.

وأرسل الشحات كرة طولية لزميله محمود عبدالمنعم "كهربا" ولكن الكرة كانت أقرب ليد حارس مرمى الاتحاد المهدي سليمان بالدقيقة 8.

وهيأ كهربا كرة طولية وصلته من زميله طاهر محمد طاهر إلى عمر السولية الذي سدد الكرة من لمسة واحدة بالدقيقة 10 بعيدة عن المرمى.

وتصدى حارس مرمى الاتحاد المهدي سليمان في الدقيقة 15 لتسديدة قوية من حسين الشحات، ثمّ أرسل رامي ربيعة كرة طولية داخل منطقة جزاء الاتحاد لزميله عمرو السولية ولكنها كانت أقرب ليد المهدي سليمان.

وتصدى دفاع الاتحاد في الدقيقة 20 لتسديدة قوية من عمر السولية ثم أرسل إمام عاشور كرة لزميله كهربا داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 26 ولكن الأخير حولها برأسه بجوار القائم.

وأبعد دفاع الاتحاد بالدقيقة 29 لكرة عرضية من الأهلي عن طريق يحيى عطية الله.

وطالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 37 بعد سقوط حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم رأى استكمال اللعب بصورة طبيعية.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 44 سددها إمام عاشور أعلى المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 67 سددها عمرو السولية بنجاح في المرمى متقدماً لفريقه.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر في الدقيقة 76 باللاعب بيرسي تاو بدلاً من محمود كهربا، وباللاعب محمد مجدي "أفشة" بدلاً من إمام عاشور.

وسدد لاعب الأهلي حسين الشحات كرة في الدقيقة 73 ولكن مرت بجانب مرمى المهدي سليمان.

وأرسل بيرسي تاو في الدقيقة 78 كرة عرضية وصلت لزميله عمرو السولية الذي سددها فتصدى لها دفاع الاتحاد ثم ارتدت إلى حسين الشحات الذي سددها وتصدى لها المهدي سليمان.

وأرسل طاهر محمد طاهر كرة طولية في الدقيقة 84 لزميله بيرسي تاو ولكن الكرة وصلت ليد حارس المرمى المهد سليمان.

وخطف فان ديرك هدف التعادل للاتحاد السكندري بالدقيقة 87.

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