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ثلاثي هجومي يقود الاتحاد أمام الأهلي

07:20 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد السكندري

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، نيكوديموس بابافاسيليو، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي:

خط حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب

خط الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح.

ويحتل فريق الاتحاد قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بالرصيد ذاته بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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