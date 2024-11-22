كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد

"4 أهداف +80 و3ركلات جزاء".. فاركو يفلت من إنبي ويحقق فوزه الأول بالموسم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر مؤقتًا، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – رضا سليم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي – سمير محمد – كريم الدبيس

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