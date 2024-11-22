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"لدعم زد".. نجيب ساويرس يطالب متابعيه بهذا الأمر.. والجمهور يعلق

06:53 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

المهندس نجيب ساويرس

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كتب - يوسف محمد:

طالب المهندس نجيب ساويرس مالك نادي زد، الجماهير بطرح مقترحات، لزيادة القاعدة الجماهيرية لفريق زد، الذي ينافس بالدوري المصري الممتاز.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "جمعة سعيدة، ممكن اقتراحات ازاي نبني قاعدة مشجعين لنادي Z؟".

وعلقت الجماهير، على منشور مالك نادي زد، حيث كتب أحد الجماهير: "اختار مدينة غير القاهرة والعب على ملعبها، هتاخد ملايين المشجعين في أسرع وقت وأعمل شراكة مع نادي المدينة أو المحافظة".

كما كتب شخص آخر: "روح بلد جماهيري وهات لاعب جامد وخد بطوله، هتلاقى جماهير كتير تحب النادى وتشجعه وانا بالنسبة ليا النادى التالت المحبب ليا زد بعد الأهلي والاتحاد".

فريق زد نجيب ساويرس قاعدة المشجعين
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