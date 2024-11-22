مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر مباراة فاركو وإنبي

كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مطلع عن سبب تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي التي كان من المقرر لها الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن السبب يأتي لاعتراض مراقب المباراة على سيارة الإسعاف الموجود وطلب سيارة بتجهيزات أكبر.

وأشار المصدر إلى أن نادي فاركو استجاب لمراقب المباراة وأحضر سيارة إسعاف أخرى أكثر تجهيزاً بعد 5 دقائق.

واستهل فاركو موسمه الجاري من الدوري بخسارة بهدف نظيف أمام الاتحاد ثم تعادل سلبي أمام البنك الأهلي.

وعلى الجانب الآخر تعادل إنبي سلبيًا في الجولة الأولى مع فيوتشر ثم خسر بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز بالجولة الثانية.

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