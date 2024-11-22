أحمد سليمان: "لاعبو أحد الفرق تأخروا على معسكر المنتخب .. وتم التقليل من عواد"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق كرة القدم، عن تصريحاته بشأن منتخب مصر ومدربه حسام حسن.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة العربية: "يوجد جزء فني وجزء إداري، محمد عواد كان السبب في فوز الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وفوجئنا بعد غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي أن يلعب حارس آخر غير عواد رغم أنه هو المؤهل برأي جميع النقاد والصحفيين".

وأضاف: "والمدير الفني حين قال "كنت أفكر في إشراك عواد خلال الشوط الثاني حين نتقدم"، تقليل من إمكانيات فنية لحارس مرمى كبير، وحسام عبد المجيد شارك في الأولمبياد ومن أفضل مدافعي الدوري لم يلعب سوى آخر نصف ساعة، رغم إمكانياته الدولية، كذلك محمد شحاتة عاد إلينا مصابا من المنتخب وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ناصر ماهر شارك لتوه في أول 5 دقائق مع المنتخب وهذه أمور فنية ولكن لدينا علامات استفهام كبيرة".

وأوضح: "أمام على المستوى الإداري، فوجئنا أن لاعبي أحد فرق الدوري حضرت معسكر المنتخب متأخرة يوم عن بقية الفرق، هذه الأمور تظهر سوء معاملة الزمالك متصدر الدوري المصري والحاصل على بطولة إفريقيا وبطل أبطال السوبر الإفريقي.. وكان يمكنه الفوز بالسوبر المصري بركلة ترجيح".

وأتم تصريحاته: "قدمنا زيزو إلى المنتخب الأولمبي، وكان هذا لأجل المهمة الوطنية، ولم نكن ننتظر هذه المعاملة، كل هذا يؤثر على اللاعبين نفسيا".