لاعب لأول مرة أساسيا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على التشكيل الذي يواجه الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فلسطين قبل يوم من مواجهة كوريا الجنوبية، وتواجد رضا سليم أساسيا لأول مرة هذا الموسم بالدوري 2024/25.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

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