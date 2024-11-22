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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

09:25 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد السكندري

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حامل اللقب، لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا وزد.

ويدخل الاتحاد مباراة الاهلي بعد الفوز على فاركو وحرس الحدود، في الجولتين الأولى والثانية، بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر قناة أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

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