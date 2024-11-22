عودة الثلاثي وغياب مؤثر.. جوميز يتسلح بـ زيزو لمواصلة المطاردة على القمة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، غدا السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

نادي الزمالك خاض مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق الفوز على سموحة في الأسبوع الثاني بهدفين دون رد.

الزمالك يستعيد الثلاثي

ويستعيد نادي الزمالك، خدمات الثلاثي، أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي بعد غياب عن المواجهة الماضية بسبب الإصابة.

وعانى زيزو من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض دونجا للإصاب بتمزق في العضلة الخلفية، ومصطفى شلبي لإجهاد عضلي، وخاضوا تدريبات تأهيلية وأصبحوا جاهزون تماما للمباراة.

غياب مؤثر للزمالك أمام المصري

وتأكد غياب محمد شحاتة، عن نادي الزمالك، في مواجهة المصري البورسعيدي، بسبب تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر في المباراة الماضية أمام بتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بتمزق في العضلة الضامة.

وتقرر أن يغيب محمد شحاتة عن الملاعب مدة لا تقل عن شهر ونصف ستة أسابيع، حيث يخوض فترة تأهيل في الوقت الحالي، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية.

جوميز يتسلع بـ زيزو لمواصلة المطاردة على القمة

ويعول البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أملا كبيرا على مشاركة زيزو، لعدة الأداء المميز مرة أخرى للفريق الأبيض، وتحديدا في النواحي الهجومية، وتحقيق الفوز لمواصلة المطاردة على القمة ومنافسة فريق الأهلي.