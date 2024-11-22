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مصدر يكشف سبب غياب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة الاتحاد السكندري

03:30 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    عمر كمال عبد الواحد من وصول بعثة منتخب مصر
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    احتفال عمر كمال عبد الواحد (1)
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    احتفال عمر كمال عبد الواحد (2)
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد يحتفل على طريقة الراحل أحمد رفعت
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من مباراة الاتحاد السكندري
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، السبب وراء غياب الظهير الأيمن للفريق عمر كمال عبد الواحد، عن مباراة الفريق اليوم أمام الاتحاد السكندري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السبب وراء غياب عمر كمال عن مباراة الاتحاد السكندري، يعود إلى معاناة اللاعب من نزلة برد.

وكان السويسري مارسيل كولر، أعلن عن قائمة الفريق يوم أمس الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة افشة، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد وطاهر محمد طاهر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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النادي الأهلي الأهلي والاتحاد السكندري عمر كمال عبد الواحد موعد مباراة الأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
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