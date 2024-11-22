هدفهم يطلعو ترند.. منشور مثير للجدل من عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

كتبت - نهى خورشيد

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الوضع السائد في الوسط الرياضي المصري.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :"مشكلة الوسط الرياضي في مصر اننا مصممين ناخد كلام بعض المسؤولين علي محمل الجد، و هما أصلا هدفهم يطلعو ترند و السلام".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.