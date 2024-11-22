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هدفهم يطلعو ترند.. منشور مثير للجدل من عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

12:02 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

محمد الدماطي

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كتبت - نهى خورشيد

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الوضع السائد في الوسط الرياضي المصري.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :"مشكلة الوسط الرياضي في مصر اننا مصممين ناخد كلام بعض المسؤولين علي محمل الجد، و هما أصلا هدفهم يطلعو ترند و السلام".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي هدفهم يطلعو ترند منشور محمد الدماطي على فيسبوك
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