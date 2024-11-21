بالموسيقي الكلاسيكية.. 20 صورة وفيديو من إعلان المصري البورسعيدي للطاقم الجديد

"مليئة بالتعصب وغير موفقة".. ردود أفعال قوية بعد تصريحات أحمد سليمان

"بينهم مهاجم الفريق".. غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

كتبت - نهى خورشيد

أعلن النادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، عن الطاقم الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيخوض به منافسات الموسم الحالي 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو على أنغام موسيقى كلاسيكية:"هويتنا سر انتمائنا.. وأخيراً اللحظة المنتظرة..إليكم القميص الجديد للنسور الخُضر لموسم 2025/24 تصميم وألوان تبرز هوية نادينا الوطني".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي المصري لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.