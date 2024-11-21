بالموسيقي الكلاسيكية.. 20 صورة وفيديو من إعلان المصري البورسعيدي للطاقم الجديد
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كتبت - نهى خورشيد
أعلن النادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، عن الطاقم الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيخوض به منافسات الموسم الحالي 2024-2025.
ونشر الحساب الرسمي للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو على أنغام موسيقى كلاسيكية:"هويتنا سر انتمائنا.. وأخيراً اللحظة المنتظرة..إليكم القميص الجديد للنسور الخُضر لموسم 2025/24 تصميم وألوان تبرز هوية نادينا الوطني".
وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي المصري لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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