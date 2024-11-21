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يورتشيتش يكشف قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

10:37 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

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كتبت - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن القائمة النهائية لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد كلا من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

في خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

في خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق .

في خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ومن المقرر أن تُقام المباراة غداً الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، حيث يستضيف بيراميدز نظيره البنك الأهلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي مباراة بيراميدز والبنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
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