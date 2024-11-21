"بينهم مهاجم الفريق".. غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

كتب - يوسف محمد:

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة المارد الأحمر لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة افشة، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد وطاهر محمد طاهر.

وتشهد قائمة المارد الأحمر في اللقاء، غياب العديد من اللاعبين، أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ويغيب عن النادي الأهلي في اللقاء كلا من، مصطفى مخلوف، عمر كمال، يوسف أيمن ومصطفي أبوالخير لأسباب فنية، وسام أبوعلي وأشرف داري، محمد عبدالله، كريم فؤاد، محمد هاني وعلي معلول للإصابة.

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