كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري غداً الجمعة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري، على حساب كلا من سيراميكا كليوباترا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل.

وجاءت قائمة المارد الأحمر لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة افشة، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد وطاهر محمد طاهر.

وشهدت قائمة النادي الأهلي، غياب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة منتخب بلاده الماضية، أمام منتخب كوريا الجنوبية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضاً:

"كان متنرفز".. نجم الزمالك السابق يعلق على تصريح أحمد سليمان

"اللي بيعمله حسام حسن ما ينفعش".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن منع اللاعبين من المنتخب