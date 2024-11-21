10 صور ترصد تفاصيل إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي مرتين

كتب - يوسف محمد:

أعلن عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بنادي ريال بيتيس الإسباني الحالي والأهلي السابق اليوم، إصابة للمرة الثانية بالرباط الصليبي.

وكتب معوض عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إن الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الإصابة للمرة الثانية خلال مدة قصيرة ولكن هذه المرة مختلفة فأنا راضي جدا بقضاء الله والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل وإن شاء الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع طريق".

وأضاف معوض: "لقد حان الوقت لإعادة التشغيل وإعادة الضبط وإعادة البناء والتركيز من أجل حلمي، لقد حان الوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت الكثير من المرات ولكن هذه المرة مجرد البداية ولم ينته الأمر حتى أفوز".

وتعد هذه هى المرة الثانية، التي يتعرض فيها اللاعب صاحب الـ 16 عاماً، حيث سبق وأن تعرض اللاعب للإصابة ذاتها، في سبتمبر 2023، عطلته عن إتمام الانضمام للنادي الإسباني في الموسم الماضي.

وبعد إصابة معوض للمرة الأولى قام النادي الأهلي، في أكتوبر من العام ذاته بتوقيع عقد مع اللاعب لمدة أربع سنوات.

وفي 16 أكتوبر 2024 أعلن النادي الأهلي عن انتقال صاحب ال 16 عام إلى فريق ريال بيتيس الإسباني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

أقرأ أيضاً:

"كان متنرفز".. نجم الزمالك السابق يعلق على تصريح أحمد سليمان

"اللي بيعمله حسام حسن ما ينفعش".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن منع اللاعبين من المنتخب