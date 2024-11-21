"مليئة بالتعصب وغير موفقة".. ردود أفعال قوية بعد تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل الكبير على الساحة الرياضية داخل مصر، بعد تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المتعلقة عدم انضمام لاعبي الفارس الأبيض من الانضمام لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا كمسؤول في الزمالك، أشعر بالضيق بسبب عدم منح لاعبي الزمالك حقهم الكامل مع المنتخب".

وأضاف: "حسام عبد المجيد أفضل مساك في مصر يجلس على مقاعد البدلاء، عواد على الرغم من أدائه في الفترة الماضية، له دور كبير في بطولة أفريقيا وحاصل على بطولة السوبر وساهم في التتويج باللقب بشكل كبير، موجود احتياطي في المباراتين ولم يحصل على فرصته".

وتابع: "كل هذه الأمور تجعلني كراجل مشرف على الكرة، سأقترح على مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة الكرة، عدم انضمام لاعبي الفريق مرة أخرى إلى نادي الزمالك وهذا الأمر حصل في العديد من الأندية قبل ذلك وهناك بعض اللاعبين أيضاً اعتذروا عن الانضمام للمنتخب، وهو ما قام به عصام الحضري في وقت سابق".

وواصل: "لن أسمح بإهمال لاعبي نادي الزمالك في منتخب مصر، من حقي الحفاظ على لاعبي فريقي، لماذا لم ينضم عمر جابر؟، على الرغم من انضمام اتنين لاعيبة في نفس المركز من نادي واحد".

واختتم سليمان تصريحاته: "ماذا قدم مصطفى شوبير؟، لكي يتم ترشيحه لجائزة أفضل حارس في أفريقيا".

ولم تمر تصريحات سليمان مرور الكرام، بل قام سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، بالرد على تصريحات سليمان، خلال تواجده معه في الحلقة ذاتها، قائلاً: "اختلف مع كلام الكابتن أحمد في كل حرف وليس في كل جملة فقط، هناك فارق كبير بين اعتذار الأفراد واعتذار المؤسسات".

وأكمل: "ليس من حق المؤسسة أو النادي منع اللاعبين، من الانضمام للمنتخب خلال فترة الأجندة الدولية".

وبالحديث عن عدم مشاركة عواد في المباراة، قال: "عواد شارك مع الزمالك خلال الفترة الماضية بالصدفة بعد إصابة محمد صبحي، الذي بدأ الموسم في حراسة مرمى الفارس الأبيض، خلال مباراتي الشرطة الكيني بالكونفدرالية وعواد لم يكن في الصورة".

وعلق إبراهيم عبد الجواد، مقدم البرامج على تصريحات عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "نتقبل وجهة النظر الفنية التي ترى أن عواد كان أحق بالمشاركة في المباراة، خاصة وأن الاختلاف في الأمور الفنية أمر طبيعي ومقبول، ولكن تحول الموضوع لخناقة مليئة بالتعصب بين الأهلي والزمالك، تصريحات لا يجب أن تصدر من مسؤول بنادي الزمالك".

وأكمل عبد الجواد: "يجب عن إقحام مصطفى في المشاكل بين أحمد سليمان وأحمد شوبير، خاصة وأنه من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية ونفتخر به جميعاً".

ومن جانبه، علق محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، في تصريحات إذاعية، مؤكداً أن تصريحات سليمان غير موفق، قائلاً: "كلام أحمد سليمان غير موفقة، وجاءت وقت عصبية وتمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب".

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