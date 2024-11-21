زوجة مروان عطية تنشر 6 صور رومانسية في السينما

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"مليئة بالتعصب وغير موفقة".. ردود أفعال قوية بعد تصريحات أحمد سليمان

شاركت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بصور جديدة معه من السينما.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 6 صور مع مروان عطية، على أنغام أغنية "أنا من غيرك" الخاصة بفيلم الهوي سلطان.

وفي سياق منفصل، يستضيف الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على استاد السلام غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.