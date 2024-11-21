كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، على توفير لنقل جماهير الفريق إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، لدعم الفريق خلال مباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في موقع مصراوي، أن نادي الزمالك قرر توفير رحلات لجماهير الفارس الأبيض، لنقلهم إلى ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، لمؤازرة الفريق.

ويسعى الفارس الأبيض، لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز، في أول جولتين بالمسابقة.

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