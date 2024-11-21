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الاتحاد السكندرى يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بالدوري

06:45 م الخميس 21 نوفمبر 2024

مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد السكندري

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كتب - يوسف محمد:

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري محمد أحمد سلامة، عن رصد مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي.

وقال سلامة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "النظام الجديد للدوري جعله أكثر صعوبة ونسعى إلى إنهاء الدور الأول من المسابقة، في المراكز أول 9 مراكز بالمسابقة، التي ستنافس الأندية الخاصة بها على الدور في الدور الثاني".

وأضاف: "الكل يسعى لتقديم أقصى جهد والمنافسة شرسة خلال الموسم الحالي، ونسعى للتواجد في المربع الذهبي والروح بين اللاعبين في الفترة الحالية مختلفة وقمنا بضم 19 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتابع: "محمد مصيلحي رئيس النادي، قام بتحفيز اللاعبين بصرف مكافأة مالية لهم، حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، أتمنى أن تخرج المباراة، بصورة مشرفة بين الناديين وبكل تأكيد مواجهة الأهلي لها أهمية خاصة".

ويلاقي الاتحاد السكندري نظيره الأهلي غداً الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

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