شركة تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي، طرح تذاكر مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره ستاد ابيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة 6 أهداف دون مقابل.

وأسفرت القرعة، على تواجد المارد الأحمر في المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من "ستاد أبيدجان، أورلاندو بايراتس وشباب بلوزداد الجزائري".