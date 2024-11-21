"بينهم شيكابالا".. لاعبون يستجيبون لمبادرة محمد سمير لأسرة الراحل محمد شوقي

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد سمير لاعب نادي زد، عن مبادرته لمساعدة أسرة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الذي توفى قبل يومين، متأثرا بسقوطه في مباراة مركز شباب القزازين، إثر توقف عضلة قلبه.

وقال محمد سمير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع لديه الرغبة في مساعدة أسرة محمد شوقي وتحدثت مع اللاعبين في الفريق عن حالة أسرة الراحل، لجمع مبلغ لمساندتهم، ونسعى لزيارتهم بعد المباراة المقبلة، وبعدها نشرت المبادرة على حسابي بموقع "فيسبوك"، بعدما تأثرت بمرض نجله وظروف عائلته، وهدفي كان تشجيع اللاعبين والحمدلله على التجاوب".

وأضاف: "جميع لاعبي وقائدي فرق الدوري تواصلوا معي للتواصل مع أسرة محمد شوقي، وأرسلت لهم رقم حساب زوجته لأنني لا أريد أن يكون بينهم وسيط، ومحمد النني تواصل معي، كذلك لاعبو الأهلي والزمالك، بينهم شيكابالا قائد الأبيض".

وكان محمد سمير بادر بمساعدة أسرته الراحل، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أولا البقاء لله في وفاة اللاعب محمد شوقي ربنا يرحمه ويصبر أهله أدعوا كل اللاعبين أصحابي وأخواتي يحاولوا يساعدوا زوجته وأولاده، أنا تواصلت مع حد وعرفت ظروفهم قد ايه صعبة، لو اللاعبين في الأندية جمعوا من بعض ولو مبلغ بسيط، يقدروا يجمعوا مبلغ كويس يبعتوه لزوجته وأولاده، أنا عارف قد ايه اللاعبين في المواقف هذه بيكونوا رجالة بس ياريت اللي هيبعت فلوس يوصلها لزوجته وأولاده شخصيا، أنا معايا أرقامهم لو حد عايز ابعته لهم وجزاكم الله كل خير".

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