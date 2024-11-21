مدير منتخب الشباب: ندفع ثمن اختيار حكام من شمال إفريقيا لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

انتقد إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، فكرة وجود حكام شمال إفريقيا لإدارة مباريات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات إذاعية: "هناك حساسيات كبيرة في المباريات مع دول شمال إفريقيا، مباراتنا أمام تونس على سبيل المثال هي مباراة صعود بشكل كبير، فمن الحكم الذي سأختاره لهذا اللقاء؟".

وأضاف مدير منتخب الشباب: "كيف سنضع حكما من نفس المنطقة للمباراة، وكل حكم له بلد في نفس التصفيات، والكل له فرص وهناك حساسيات كبيرة".

وتابع الشاطر: "لماذا لا يتم استقدام حكام من خارج منطقة شمال إفريقيا كمنطقة غرب إفريقيا أو منطقة في القارة؟، على أن يذهب حكام شمال إفريقيا للتحكيم في مناطق أخرى من القارة".

وأكمل مدير منتخب الشباب: "حين سألت سمير عثمان ومهدي عبيد، قالا إن هؤلاء حكام المنطقة، وحين سألت عن تقنية الفيديو قيل لي أن هذا ليس دورنا".

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