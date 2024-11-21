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"يغيب 6 أسابيع".. لاعب الزمالك يبدأ التأهيل تحت إشراف تومليانوفينش

02:34 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 4 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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كتب- محمد خيري:

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

,تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقرر غيابه عن الملاعب حوالي ستة أسابيع شهر ونصف.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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الزمالك مران الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك محمد شحاتة
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