قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن زوجة لاعب كفر الشيخ الراحل

كتب- محمد خيري:

قال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي أصدر تعليمات اليوم بتوفير كل الطلبات المادية لأسرة الراحل محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ.

وقال محمد الشاذلي خلال تصريحاته عبر قناة المحور: "سيكون هناك دعم كامل لأسرة محمد شوقي بناءً على تعليمات وزير الشباب والرياضة".

وأوضح: "وزير الرياضة طلب تنفيذ كل الطلبات الخاصة بأسرة الراحل محمد شوقي، وقطاعات الوزارة بالكامل ستدرس حالة نجله الصحية وتوفير جميع طلباته فيما يخص التعليم في كافة مراحله".

وكشف أن وزير الشباب والرياضة، قرر توفير وظيفة دائمة لزوجة الراحل محمد شوقي، وسنتواصل مع وزارة الصحة لتوقيع كشف طبي عاجل على نجل الراحل بسبب معاناته من مشاكل في القلب".

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