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كلمة السر.. تفاصيل تحرك شيكابالا لحسم تجديد عقد زيزو

12:46 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    احتفال زيزو وشيكابالا بعد الهدف
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    شيكابالا وزيزو
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    احتفال شيكابالا وزيزو بقوز الزمالك أمس
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وأحمد السيد زيزو
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    شيكابالا وزيزو والسعيد
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تحركات محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الساعات الماضية شهدت محادثات كثيرة بين شيكابالا مع بعض رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك المعروفين وغير المعروفين للجمهور".

وأضاف: "شيكابالا يتحدث أيضا مع مجلس إدارة النادي للمساهمة في تجديد عقد زيزو وإنهاء الملف في أسرع وقت، في ظل أهميته الكبيرة داخل الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته: "أغلب تلك المناقشات انتهت بوعود بالعمل على ملف تجديد زيزو الفترة المقبلة وحسمه في أسرع وقت".

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